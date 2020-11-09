لأول مرة.. 11 عضوا جديدا بالكونجرس الأمريكي من المثليين والمتحولين جنسيا

أصبح الكونجرس الأمريكي لديه أكبر عدد من الأفراد المنتخبين، منتمين إلى مجتمع الميم، أكثر من أي وقت مضى، وفق ما نقلته صحيفة مترو البريطانية.

ونجح 9 أعضاء من مجتمع الميم في الفوز بانتخابات مجلس النواب الأمريكي بالإضافة إلى نجاح 2 اخرين في أصبحوا سناتور في الكونجرس الأمريكي.

حيث تمكن لأول مرة اثنان من سكان نيوروك مقلي الجنس، أن يتم انتخابهم في انتخابات الكونجرس الثلاثاء الماضي.

كما فاز الديمقراطيون ريتشي توريس، من برونكس، ومونديز جونز من إحدى ضواحي نيويورك بمقاعد مجلس النواب الأمريكي.

واحتفظ في هذه الانتخابات الحزب الجمهوري على الاغلبية في مجلس الشيوخ، بشكل مؤقت لحين إجراء الاعادة في يناير في جورجيا، كما تخصلوا من الاغلبية المطلقة للديمقراطيين في مجلس النواب عقب حصولهم على 5 مقاعد.

وأعرب عدد من هؤلاء النواب عن مخاوفهم من تسبب الانقسام داخل الكونجرس في منع الإجراءات الرامية إلى تعزيز حقوق مجتمع الميم في المجتمع الأمريكي.

يذكر أن مجمتع الميم، هو مفهوم يقصد به مجتمع المثلي الجنس، والمثليات، ومزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيا.