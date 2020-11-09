تنديد أممي بتعرض ليبيين من الشرق لاعتقال تعسفي في طرابلس

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ"الإفراج الفوري" عن ليبيين اتوا من شرق البلاد وتم اعتقالهم "تعسفيا" من جانب مجموعات مسلحة مع وصولهم الى طرابلس.
وقالت البعثة في بيان إنها "لاحظت بقلق بالغ في الفترة بين الأول من نوفمبر و 5 نوفمبر، اعتقال عدد من الأفراد من الشرق الذين سافروا إلى طرابلس بشكل تعسفي من قبل جماعات مسلحة".
وأضافت "تمت متابعة شخص واحد على الأقل إلى وجهته في طرابلس حيث قبض عليه، وزُعم القبض على آخرين في المطار عند وصولهم".
ودعت إلى "الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا مع احترام حرية الحركة لجميع الليبيين بالكامل".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتقال.
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