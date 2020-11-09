صحيفة إسرائيلية: أبو مازن يطالب بايدن بإعادة السفارة الأمريكية لـ تل أبيب

كشفت صحيفة "اسرائيل هايوم"، اليوم الإثنين، عن تخطيط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، لإرسال طلب إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من أجل نقل السفارة الأمريكية من القدس المحتلة إلى تل ابيب.
ونقلت الصحيفة عن نبيل شعث، أحد مستشاري أبو مازن قوله إن رئيس السلطة الفلسطينية يتواصل سرا مع بايدن، من أجل التراجع عن عن سياسات دونالد ترانب، الداعمة لإسرائيل، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، وإعادة السفارة إلى تل ابيب.
ومقابل ذلك، قالت الصحيفة إن أبو مازن تعهد بالعودة إلى محادثات السلام مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مقابل ذلك.
كما طالبت السلطة الفلسطينية بضرورة إعادة فتح البعثة الدبلوماسية لها في واشنطن، وتجديد المساعدة الأمريكية لرام الله والأونروا.
وأظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية، فوز جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، على الرئيس الحالي دونالد ترامب.
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