ماذا سيفعل ترامب فور مغادرة البيت الأبيض؟.. صحيفة تجيب

رجحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها عودة الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب، إلى أعماله، فور مغادرته البيت الأبيض، حيث ستيعد الأسرة أعمالها التي تعطلت بسبب توليه الحكم.

وأضافت الصحيفة أن ترامب قد يعود إلى مهنته القديمة في التلفزيون، إلا أنه سيركز على الأمور السياسية هذه المرة، كما ستعود العائلة للبحث عن صفقات في مجال الفنادق ونوادي الجولف.

وأشارت الصحيفة إلى المتاعب المالية التي واجهت أسرة ترامب بعد توليه الرئاسة، إذ تظهر سجلاته الضريبية تعرضه لخسائر مالية كبيرة، بينما تقول عائلته إنها خسرت عشرات الصفقات المحتملة في جميع أنحاء العالم، وقد عبر ترامب مرارا عن الخسائر التي تكبدها بسبب توليه الرئاسة.

وقالت إنه فور مغادرته البيت الأبيض، سيكون بمقدور الأسرة إعادة استخدام اسم ترامب كعلامة تجارية في العديد من الصفقات.

واستطاع مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متفوقا على دونالد ترامب.