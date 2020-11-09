رجحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها عودة الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب، إلى أعماله، فور مغادرته البيت الأبيض، حيث ستيعد الأسرة أعمالها التي تعطلت بسبب توليه الحكم.
وأضافت الصحيفة أن ترامب قد يعود إلى مهنته القديمة في التلفزيون، إلا أنه سيركز على الأمور السياسية هذه المرة، كما ستعود العائلة للبحث عن صفقات في مجال الفنادق ونوادي الجولف.
وأشارت الصحيفة إلى المتاعب المالية التي واجهت أسرة ترامب بعد توليه الرئاسة، إذ تظهر سجلاته الضريبية تعرضه لخسائر مالية كبيرة، بينما تقول عائلته إنها خسرت عشرات الصفقات المحتملة في جميع أنحاء العالم، وقد عبر ترامب مرارا عن الخسائر التي تكبدها بسبب توليه الرئاسة.
وقالت إنه فور مغادرته البيت الأبيض، سيكون بمقدور الأسرة إعادة استخدام اسم ترامب كعلامة تجارية في العديد من الصفقات.
واستطاع مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متفوقا على دونالد ترامب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا سيفعل ترامب فور مغادرة البيت الأبيض؟.. صحيفة تجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.