مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية

لقي شخص مصرعه، وأصيب أخران، في حادث إطلاق نار على كنيسة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.
وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الكنيسة المعمدانية في هاي بوينت، الواقعة بولاية نورث كارولاينا، حوالي الساعة 3.30 مساءً بالتوقيت المحلي.
وعثر الضباط على رجل ميت عند وصولهم إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى "عدد قليل" من الأشخاص المصابين بجروح طفيفة، مشيرين أن الحادث جنائي.
وحضرت شرطة هاي بوينت بالإضافة إلى التحقيق في مسرح الجريمة ومسؤولو التحقيقات في مكتب الدولة.
وأعلنت نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، بفوز جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي على دونالد ترامب، الرئيس المنتهيه ولايته، وسط مخاوف من تصاعد حدة أعمال العنف في البلاد.
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