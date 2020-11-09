مصادر: "سامسونغ" تطلق "غالاكسي" جديد قبل موعده المرتقب

تسعى شركة "سامسونغ" لانتزاع حصة في سوق الهواتف المتحركة من "هواوي"، وذلك عبر إطلاق أحدث نسخة من هواتفها "غالاكسي إس" قبل موعد طرحه المرتقب.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن "سامسونغ" قد تطرح "غالاكسي إس 21" قبل أكثر من شهر من الموعد المتوقع.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الخطة ليست علنية، إلى أن "سامسونغ" تستعد لطرح هاتفها الجديد "غالاكس إس 21" في أواخر يناير من العام المقبل.

وتواجه شركة "هواوي" الصينية وضعا صعبا بسبب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تخنق إمداداتها من الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات.

ويأمل مسؤولو صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية أن تؤدي رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة إلى تخفيف بعض هذه القيود على الرغم من تشككهم من الأمر، لأنهم يتوقعون أيضًا أن تواصل الإدارة الأميركية المقبلة انتهاج موقف متشدد تجاه الصين.