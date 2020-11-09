استرازينيكا تعلن موعد توزيع لقاح كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا، باسكال سوريوت، استعداد الشركة لتوزيع ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول يناير من العام المقبل 2021.
وقال مسئول الشرطة المسئولة عن تطوير وتصنيع لقاح جامعة أكسفورد البريطانية إنه سيتم تحليل البيانات الواردة عن التجارب السريرية للقاح في شهري نوفمبر وديسمبر، ومن ثم بداية مراحل الحصول على تصاريح بالتوزيع من دول العالم.
وأضاف وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "سوف نكون على استعداد ستوزيع مئات الملايين من جرعات اللقاح إلى دول العالم بحلول يناير المقبل".
وتجري شركة استرازينيكا وجامعة أكسفورد التجارب السريرية للمرحلة الثالثة والأخيرة للقاح فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول حول العالم.
وكانت شركة فايزر، قد أعلنت احتمالية لجوها بطلب باستحدام طارئ للقاح الذي تقوم بتصنيعه نهاية الشهر الجاري.
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