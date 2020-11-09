حملة ترامب:عضو الكونجرس دوج كولينز سيقود فريق إعادة فرز أصوات جورجيا

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن النائب دوج كولينز - عضو الكونجرس الأمريكي عن الدائرة التاسعة بجورجيا - سيقود فريق إعادة فرز الأصوات للحملة في ولاية جورجيا، حيث ستبدأ عملية إعادة الفرز بمجرد انتهاء عملية الفرز الأصلية.

وجاء في موقع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإنترنت إن مات مورجان، المستشار العام لحملة ترامب 2020 قال: "نشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية في عملية الجدولة، لا سيما بالنظر إلى تقارير المخالفات ونتيجة الاقتراع غير السليم في جورجيا".

وتابع أنه: "من أجل أن يكون للأمريكيين إيمان وثقة كاملين في انتخاباتنا، يجب احتساب كل صوت قانوني واستبعاد كل تصويت غير قانوني أو احتيالي.. ونتطلع إلى ضمان أن تكون انتخاباتنا آمنة ومأمونة، تماما كما نتطلع إلى فوز الرئيس ترامب بجورجيا".

وقال النائب كولينز: "يتمسك الجمهوريون بالنموذج الذي ينص على أن كل ناخب مؤهل أن يكون قادرا على التصويت بشكل قانوني ويتم احتسابه". وخلال إعادة فرز الأصوات القادمة، نحن على ثقة من أننا سنجد أدلة على حدوث اقتراع غير صحيح ومخالفات أخرى ستثبت أن الرئيس ترامب فاز بجورجيا بشكل عادل مرة أخرى في طريقه لإعادة انتخابه كرئيس.. ويستحق الجورجيون عملية حرة ومنفتحة، وسيحصلون عليها ".