عقب إعلان أبي أحمد الحرب عليهم.. تعليق رئيس إقليم تيجراي الإثيوبي

أعرب رئيس إقليم تيجراي الإثيوبي، دبرصيون جبراميكائيل، عن ترحيبه بمحاولات وقف القتال مع القوات الاتحادية، وعقد مباحثات، إلا أنه أكد على استمرار الدفاع عن إقليمه.

وصرح رئيس الإقليم، في أول تصريح بعد إعلان الحكومة الإثيوبية الحرب على الإقليم،: "الإقليم سيواصل الدفاع عن نفسه إلى أن توافق السلطات الاتحادية على التفاوض... الحكومة المركزية فقدت سلطتها هناك، وما زالت تقصف بعض الأهداف بالطائرات"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وعلّق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على الأوضاع المضطربة في إثيوبيا، بعد شن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد عمليات عسكرية واسعة ضد ما تعتبرهم "انفصاليين" بإقليم تيجراي.

وقال البابا فرنسيس في تغريدة على تويتر: "أتابع بقلق الأخبار الواردة من إثيوبيا.. أحثكم على نبذ تعزيز عملية النزاع المسلح.. وأدعو الجميع للصلاة والاحترام الأخوي والحوار ووقف الخلافات سلميًا".

يأتي ذلك بعد نزاعات مسلحة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، في الإقليم الذي يطالب باستقالاله، وأجرى انتخابات لتشكيل حكومة منفصلة مؤخرا، بعد تأجيل الانتخابات العامة في البلاد على خلفة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".