الهند تسجل 45 ألفا و903 إصابات جديدة بكورونا

سجلت الهند 45 ألفا و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 8 ملايين و553 ألفا و657 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل أيضا 490 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 126 ألفا و611 حالة وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 509 آلاف و673 شخصا، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7 ملايين و917 ألفا و373 شخصا.
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