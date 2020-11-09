رئيس وزراء اليابان يأمل في العمل مع بايدن لتعزيز التحالف الأمني الثنائي

أعرب رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، عن أمله في العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتعزيز التحالف الأمني ​​لبلديهما.

وفي تهنئة بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، صرح سوجا للصحفيين - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بأن اليابان والولايات المتحدة تشتركان في القيم الأساسية مثل الحرية والديمقراطية وأنه يتطلع إلى التعاون من أجل "تأمين السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وقال رئيس الوزراء الياباني إنه ينظر في تحديد أفضل توقيت للمحادثات الهاتفية مع بايدن وزيارة الولايات المتحدة.

ويتمركز حوالي 55 ألف جندي أمريكي في اليابان بموجب معاهدة أمنية تسمح لهم بمواجهة أي طواريء في المنطقة مقابل المساعدة في الدفاع ضد التهديدات المحتملة بما في ذلك الهجمات الصاروخية من كوريا الشمالية.

ومن بين القضايا الثنائية التي يتعين على سوجا وبايدن معالجتها معًا ما يسمى بدعم الدولة المضيفة للقوات وكذلك نقل قاعدة أمريكية في منطقة مكتظة بالسكان في أوكيناوا بجنوب اليابان.

ومن المتوقع أيضا أن يتعاون الزعيمان على الساحة الدولية، مع إعطاء الأولوية لمعالجة تغير المناخ. وتعهد بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعهد كلاهما بجعل بلديهما محايدا للكربون بحلول عام 2050.