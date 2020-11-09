رجل المخابرات النصاب| خدع بوش بشيفرة الجزيرة.. وأوهم ترامب بأسطورة تزوير الانتخابات

يرفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب التنازل عن فوزه المزعوم بالانتخابات، على الرغم من الانتصار الواضح لمنافسه جو بايدن، وأصبح بعض حلفائه الأكثر ولاءً مهووسين بنظرية مؤامرة جديدة غريبة حول السباق، ويصرون على أن ترامب خسر الانتخابات فقط بسبب وجود كمبيوتر عملاق تابع "للدولة العميقة" يسمى "هامر" وبرنامج كمبيوتر اسمه "بطاقة الأداء" استخدم في تغيير عدد أوراق الاقتراع.

في المقابل، وصف رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية الادعاء بشأن تزوير الانتخابات على أجهزة الكمبيوتر العملاقة بأنه "هراء"، وحث الأمريكيين على عدم الترويج له.

لكن ادعاء الكمبيوتر العملاق الأسطوري رحب به مؤيدو ترامب البارزون، بمن فيهم مستشار ترامب السابق ستيف بانون، ومفوض شرطة نيويورك السابق بيرني كيريك، ومستشار حملة ترامب السابق لعام 2016 جورج بابادوبولوس، والنقد اليميني جون كارديلو، ومراسل "نيوزماكس" للبيت الأبيض إميرالد روبنسون.

وبخسب تقرير موقع "ديلي بيست" الأمريكي، تتركز مزاعم الاحتيال في الانتخابات على دينيس مونتجومري، وهو متعهد استخباراتي سابق ومبلغ عن المخالفات يدعي أنه أنشأ الكمبيوتر العملاق "هامر" وبرنامج "بطاقة الأداء" الذي يعتقد بعض محبي ترامب أنه تم استخدامه لتغيير الأصوات.

وقال توماس ماكينيرني، وهو ملازم أول متقاعد بالقوات الجوية وقائد سابق في حركة بيرثير، عن مونتجمري يوم الثلاثاء في بودكاست بانون، حيث أشاد بانون بمقال عن ادعاءات مونتجومري: "إنه عبقري، ويحب أمريكا". "إنه المبرمج الذي صنع كل هذا، وهو إلى جانبنا".

محامي مونتجومري، لاري كلايمان - المحامي المفضل لشخصيات اليمين المتطرف - لم يستجب لطلب للتعليق. تم إيقاف كلايمان نفسه مؤقتًا عن ممارسة القانون في يونيو.

ومع ذلك، فإن ما يميل حلفاء ترامب إلى تجاهله هو أن مونتجومري لديه تاريخ طويل في تقديم ادعاءات غريبة لا تتحقق. بصفته متعاقدًا استخباراتيًا في ذروة الحرب على الإرهاب ، كان مونتغمري وراء ما كان يُطلق عليه "واحدة من أكثر الخدع تفصيلًا وخطورة في التاريخ الأمريكي" ، حيث قام بإخراج بيانات وهمية مزعومة دفعت إدارة بوش ذات مرة إلى التفكير في إسقاط الطائرات. والآن، يريد حلفاء ترامب من الناخبين تصديق مزاعم مونتجومري بشأن الانتخابات.

قالت سيدني باول، محامي مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين، الجمعة في ظهور على قناة فوكس بيزنس:"أعتقد أن هناك عددًا من الأشياء التي يتعين عليهم التحقيق فيها ، بما في ذلك احتمال تغيير ثلاثة بالمائة من إجمالي الأصوات في بطاقات الاقتراع قبل الانتخابات التي تم جمعها رقميًا باستخدام برنامج (هامر) والبرنامجي المسمى بـ(بطاقة الأداء)..كان ذلك من شأنه أن يرقى إلى مستوى إحداث تغيير هائل في التصويت". وقال المضيف لو دوبس "هذا يسمى تدخلا في انتخاباتنا". كررت باول ادعاءها بالتزوير على الكمبيوتر يوم الأحد على قناة فوكس نيوز ، دون اعتراض من المضيف ماريا بارتيرومو.

يحكي التقرير أنه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، بدأت وكالات الاستخبارات الأمريكية المنتعشة بالمال المتدفق، في ضخ الأموال من المقاولين الدفاعيين على أمل تجنب هجوم إرهابي آخر، وكان أحد المتلقين لهذه الثروة المفاجئة هو دينيس مونتجومري، وهو من رينو بولاية نيفادا، ومصمم برمجيات ومقامر ادعى بشكل متكرر أنه جاء ببرمجيات من شأنها أن تساعد وكالة المخابرات المركزية على اختراق أنظمة تنظيم القاعدة بعمق.

في أوقات مختلفة، أصر مونتجومري على أن برامجه يمكن أن تحدد وجوه الإرهابيين وأسلحتهم من خلال لقطات الطائرات بدون طيار، أو اكتشاف الغواصات في أعماق المياه، وتلقي الملايين في العقود من القوات الجوية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للجيش. لكن جوهرة شركة مونتجومري كانت عبارة عن برنامج زعم أنه يمكنه اكتشاف رسائل إلى الخلايا النائمة للقاعدة مخبأة في البث من شبكة الجزيرة القطرية. ما يشير إلى وجود معلومات لدى المخابرات الأمريكية بتورط قطر مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

انتقل موظفو وكالة المخابرات المركزية الذين أثار اهتمامهم بتكنولوجيا فك تشفير "الجزيرة" المفترضة إلى مكتب مونتجومري في نيفادا، وتلقت شركات مونتجومري ما لا يقل عن 20 مليون دولار من حكومة الولايات المتحدة مقابل ما كان يعتبر في ذلك الوقت "الأهم والأكثر حساسية" تكنولوجيا ًفي ذخيرة الوكالة، حسبما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز في 2011.

وقال مراسل صحيفة نيويورك تايمز جيمس رايزن، الذي كتب كتابًا عن أعمال مونتجومري ، في عام 2014: "لقد بدأوا يعتقدون، في هذا النوع من حمى الحرب، أنه يمكن أن تجد رسائل القاعدة مخبأة في بث قناة الجزيرة".

وصلت رؤى مونتجومري المفترضة حول القاعدة إلى أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية ، مع الرؤية الثاقبة التي قدمها مونتجومري والتي دفعت إدارة جورج دبليو بوش إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "البرتقالي"، وهو ثاني أعلى تصنيف لها.

في ديسمبر 2003 ، زعم مونتجومري أنه اكتشف معلومات في بث تلفزيوني تثبت أن خاطفي القاعدة كانوا على وشك اختطاف طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة من أوروبا والمكسيك. وبالفعل، منع الرئيس بوش نفسه الرحلات الجوية، وأمرهم بالعودة أو البقاء على الأرض. حتى أن الإدارة فكرت في إسقاط الطائرات بناءً على معلومات مونتجومري ، وفقًا لصحيفة "التايمز".

ولكن وفقًا لتقارير وموظفين سابقين، كانت تقنية مونتجومري المفترضة مجرد خدعة. زعم أحد الموظفين المقتبس من تقرير "بلاي بوي" أن مونتجومري أمره بتزوير اختبار لمسؤولين عسكريين أمريكيين، وخدع المسؤولين للاعتقاد بأن برنامج مونتجومري يمكنه اكتشاف الأسلحة من لقطات الطائرات بدون طيار.

أفاد مسؤولو المخابرات الفرنسية، الغاضبون من استخدام بيانات مونتجومري في إيقاف الطائرات الفرنسية، "بالتكنولوجيا" وأقنعوا مسؤولي وكالة المخابرات المركزية، حسبما ورد، بإسقاط مونتجومري، وفقًا لما ذكرته الصحيفة. قال مسؤول استخباراتي سابق لصحيفة التايمز في عام 2011:"لقد لعب بنا".

حتى مع تطوره في دوائر الاستخبارات، ورد أن مونتجومري تطور إدمانه على لعبة البلاك جاك العملاقة، حيث خسر 442 ألف دولار في يوم واحد في الكازينوهات، وفقًا لبلاي بوي. وكتبت عن مونتجومري:"لقد كان، بلغة قاعة القمار ، حوتًا".

مع توتر الحكومة بشأن مزاعمه بشأن القاعدة، كان مونتجومري يتنقل بشكل متزايد مع شريكه في العمل، وهو تاجر كبير سابق لملك السندات غير المرغوب فيها المدان مايكل ميلكن. يُزعم أن مونتجومري انفصل عن الشركة التي أسسها مع شريكه، وأخذ ملفات حكومية سرية للغاية، وفقًا لإفادة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي.

داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل مونتجومري ووحدات التخزين في محاولة لاستعادة البيانات المفقودة. لكن لم يتم توجيه أي تهم إلى مونتجومري بشأن العقود الحكومية، حيث ألقى قاضٍ فيدرالي بالأدلة التي تم الحصول عليها في مداهمات مكتب التحقيقات الفيدرالي.