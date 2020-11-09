ألمانيا: قلقون من استمرار حالة عدم اليقين فى الولايات المتحدة

أعرب وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، عن قلقه من استمرار حالة عدم اليقين فى الولايات المتحدة، قائلا إنه "لن يتضح حتى الربيع المقبل ما هو الاتجاه الذى ستسلكه السياسات الأمريكية".





وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الحروب التجارية ستنتهى فى عهد بايدن، قال ألتماير، إنه يعتقد أنه ستكون هناك عودة إلى تعددية أقوى. وأضاف أن خطة بايدن للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ مسألة ضرورية. وأعلنت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، السبت، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطى الأصوات التى حصل عليها فى المجمع الانتخابى 270 صوتا، المطلوبة لحسم السباق الرئاسى، مع منافسه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب.

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