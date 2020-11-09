فريق بايدن يعلن عقد محادثات مع شركات الأدوية لتوفير لقاح كورونا

وقال أندور بيتس، المتحدث باسم بايدن، فى بيان صحفى،: "كما قلنا سابقًا فى سبتمبر أنه نظرا لالتزام الرئيس المنتخب جو بايدن تماما بالمساعدة فى تطوير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بأسرع ما يمكن، فقد تلقى مستشارو الحملة الطبيون إحاطة إعلامية من الشركات التى تعمل على إنتاج اللقاحات حتى تتم إحاطتهم علما بهذه العملية".
وتعهد بايدن "بالاستماع إلى العلم" مع دعوة خطته الخاصة بفيروس كورونا إلى زيادة الاختبارات وتتبع جهات المخالطة ووعد بتعيين مسؤول مهمته الإشراف على خطوط توريد المعدات الحيوية.
وأعلنت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، السبت، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطى الأصوات التى حصل عليها فى المجمع الانتخابى 270 صوتا، المطلوبة لحسم السباق الرئاسى، مع منافسه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب.
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