ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية ، متهما الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.
وتساءل ترامب ـ في تغريدة له حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "منذ متى تقرر وسائل الإعلام غير المنصفة من سيكون الرئيس المقبل"، مصرا على أنه الفائز بالرئاسة .وأضاف أنه تعلم الكثير خلال الأسبوعين الماضيين .
وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب قد قالت في وقت سابق ـ في تغريدة على موقع تويتر ـ إن "الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة"، مؤكدة ضرورة احتساب كل صوت قانوني.
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