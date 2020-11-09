ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية ، متهما الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.

وتساءل ترامب ـ في تغريدة له حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "منذ متى تقرر وسائل الإعلام غير المنصفة من سيكون الرئيس المقبل"، مصرا على أنه الفائز بالرئاسة .وأضاف أنه تعلم الكثير خلال الأسبوعين الماضيين .

وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب قد قالت في وقت سابق ـ في تغريدة على موقع تويتر ـ إن "الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة"، مؤكدة ضرورة احتساب كل صوت قانوني.