قرقاش: نتعاون مع المنظمات الدولية لإرسال المساعدات الطبية لمن يحتاجون لها لمواجهة كورونا

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين،إن الإمارات استمرت في إحراز التقدم في أجندتها الخارجية رغم تفشي جائحة كورونا.

وأضاف قرقاش،خلال كلمته بملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع: "نعمل مع المنظمات الدولية للتأكد من إرسال المساعدات الطبية لمن هم بحاجة لها لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع: "أرسلنا مساعدات طبية إلى إيران لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا لديها".

واستطرد قرقاش: "جائحة كورونا أثبتت أن العالم مجتمع واحد ويجب أن تعالج مشاكله بالتعاون".