قرقاش: يجب على تركيا احترام الدول العربية وعدم التدخل في شئونها

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إنه يجب على تركيا احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأضاف قرقاش خلال كلمته بملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع: "ما زالت الأسلحة الإيرانية تتدفق إلى اليمن وتواصل إيران دعمها للمليشيات الإرهابية".

وتابع: "يجب على تركيا وإيران احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة".

واستطرد قرقاش: " تركيا عززت من دور الجماعات المسلحة في ليبيا واستغلت الفراغ الأمني على الأرض هناك".

وأشار وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية إلى أنه على المستوى الإقليمي يجب تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار والأمان للمنطقة.