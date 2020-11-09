طريقة تحضير القرنبيط بصوص البشاميل في الفرن

طريقة تحضير القرنبيط من أسهل الإكلات الشرقية والعربية سريعة التحضير كما أنها تمتع بكثير من الفيتامينات والقيمة الغذائية العالية،ويعمل على القرنبيط عل خفض ضغط الدم ونسبة السكر في الدم ويعد القرنبيط أكلة محببة للصغار والكبار لتنوع طرق طبخه، كما أن يعد القرنبيط أكلة مغذية وكذلك غير مكلفة واكلة اقتصادية على الإطلاق لذلك يقوم الكثير باعداها عن طريق الفرن أو القلى أو السلق ويمكن تقدم السلطة الخضراء أو المخلل أو الباذنجان المقلى بجانبه مع أضافه العيش الطازج.

قطعة كبيرة من القرنبيط. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة زيت زيتون. بصل بودرة. ثوم بودرة. جوزة الطيب. ملاعق كبيرة بقسماط ناعم. 2 ملاعقه نشا. كمون وكارى وكركم بقدونس مفروم للتزيين.

3 ملعقة كبيرة دقيق. كوب حليب 3 أكواب مرق الدجاج. 2 ملعقة صغيرة ملح. 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود. 1 كوب كريمة. جبن شيدر وجبن موتزريلا.

يتم تقطيع القرنبيط ألي واحدات في طبق عميق ثم عصر الليمون ونتركه.

ثم نأتي بحلة بها ماء وتضع على النار حتى الغليان يتم وضع واحدت القرنبيط حتى تمام السلق.

في طاسة نضع الزبدة حتى تسيح وننزل بالدقيق مع التقليب المستمر .

يتم أضافه الحلب ومرق الدجاج تدريجيا مع التقليب على النار حتى لأتكتل وتصبح سميكا.

تتبيل البشاميل بالتوابل الملح والفلفل والكمون والبصل والثوم البودرة والكاري والكركم.

وطع القرنبيط المسلوق سابقا ثم وضع جزء من الجنبة الشيدر والموتزريلا.

وضع البشاميل على القرنبيط والجنبة مع وضع الموتزريلا والشيدر على الوجه القالب.

وضع القالب في الفرن ويترك لمدة30 دقيقة حتى يصبح ذهب اللون.

وضع البقدونس المفروم للتزيين عن خروج القرنبيط من الفرن.

يقدم القرنبيط ساخنا بجانب العيش الطازج والمخلل.

مكونات القرنبيط في الفرنمكونات البشاميل للقرنبيطتحضير القرنبيط في الفرن

وبذلك نكون قدمنا طريقة للقرنبيط اللذيذ وسهل التحضير والطبخ في الفرن ويوجد من القرنبيط أنواع طبخ متعددة ويتميز القرنبيط بسهولة التخزين لطبخه في أي وقت .