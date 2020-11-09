إيتا يقتل 27 شخصا فى المكسيك

وبحسب السلطات، أصيب شخصا وفقد نحو 4 آخرين، بينما تضرر أكثر من 37 ألف شخص فى 12 منطقة، وقد تعرض أكثر من 16 ألف منزل لتلفيات.

وطالت آثار "إيتا" منطقة جنوب شرقى المكسيك والكاريبى وأمريكا الوسطى، وقد لامس اليابسة يوم الثلاثاء الماضى فى نيكاراجوا كإعصار قوى، وبعدما وصل إلى هندوراس كمنخفض استوائي، خرج الجمعة من منطقة أمريكا الوسطى بعدما خلف مئات المفقودين وتسبب فى مصرع 27 شخصا فى جواتيمالا و25 شخصا فى هندوراس وشخص واحد فى السلفادور.