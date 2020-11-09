النمسا تشن حملة مداهمات لجمعيات تدعم حماس والإخوان

وأفاد مكتب المدعى العام فى منطقة شتايرمارك، أن التحقيق الذى بدأ قبل حوالى عام يستهدف "أكثر من سبعين مشتبها بهم وعددا من الجمعيات التى يشتبه بأنها تابعة لتنظيمى الإخوان المسلمين وحماس الإرهابيين وتدعمهما"، مشيرا إلى أن الحملة ليست على ارتباط بالاعتداء الذى وقع الأسبوع الماضى فى فيينا.

وكانت الحكومة النمساوية، قد أمرت بإغلاق "المساجد المتطرفة" بعد أربعة أيام من الهجوم الذى نفذه أحد التابعين لتنظيم داعش فى منطقة مزدحمة فى العاصمة فيينا، حسبما ذكرت مصادر فى وزارة الداخلية.