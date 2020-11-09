بوتين يجرى تعديلات جديدة في الحكومة الروسية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض التعديلات في الحكومة وفقا لما أعلنه الكرملين اليوم، وطالت التعديلات وزارتي النقل والموارد الطبيعية، كما تم إجراء عدد من التعيينات الجديدة.

وجاءت التغييرات بناء على مراسيم رئاسية نشرت على الموقع الرسمي للكرملين الاثنين. ووفقا للخدمة الصحفية للكرملين فقد أقال الرئيس الروسي دميتري كوبيلكين من منصب وزير الموارد الطبيعية، كما تمت إقالة يفغيني ديتريش من منصب وزير النقل.

كذلك أقال بوتين نيكولاي تسوكانوف من منصب مفوض الرئيس الروسي في منطقة الأورال (المنطقة ما بين قارة أوروبا وقارة آسيا). وتم إعفاء فلاديمير ياكوشيف من منصب وزير البناء وتم تعيينه في منصب مفوض الرئيس الروسي في منطقة الأورال.

كما وقع بوتين مرسوما يقضي بزيادة عدد نواب رئيس الوزراء الروسي من تسعة إلى عشرة.

من جهته قدم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إلى مجلس النواب "الدوما" مقترحا بتعيين ألكسندر نوفاك، الذي شغل منصب وزير الطاقة الروسي، في منصب نائب رئيس الحكومة.

وقال ميشوستين، خلال اجتماع مع الحكومة اليوم، إنه قدم عدة مرشحين لمراكز في الحكومة إلى مجلس النواب الروسي. وقدم رئيس الوزراء الروسي مقترحا لتعيين نيكولاي شولغينوف، الرئيس السابق للوكالة الفيدرالية الروسية للثروات الباطنية "روسغيدرا"، في منصب وزير الطاقة بدلا عن ألكسندر نوفاك.