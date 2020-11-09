ناجورني كاراباخ.. مقتل 44 عسكريا في المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع في إقليم ناجورني كاراباخ، اليوم الاثنين، سقوط 44 قتيلا آخرين بين جنودها، لترتفع حصيلة ضحاياها من العسكريين إلى 1221 قتيلا منذ بدء القتال مع القوات الآذارية في 27 سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك فيما أعلنت أذربيجان سيطرتها على ثاني أكبر مدينة في إقليم كاراباخ، وهو الأمر الذي نفته أرمينيا ومسؤولون عسكريون في الإقليم، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ووفقا لتقارير من العاصمة الآذارية، باكو، فقد تم الإعلان عن السيطرة على مدينة شوشة الاستراتيجية، وذلك مع تصاعد حدة القتال في الإقليم، وبعد 3 اتفاقيات لوقف مؤقت لإطلاق النار.

وتصاعدت حدة القتال إلى أعنف مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما لقي نحو 30 ألف شخص مصرعهم.

فعقب معارك عنيفة لأكثر من شهر بين القوات الآذارية والأرمينية تمكنت القوات الأذرية من السيطرة على جنوب الإقليم ثم الوصول إلى المدينة الاستراتيجية التي لا تبعد أكثر من 15 كيلومترا عن عاصمة الإقليم سيتباناكيرت.