شوارع وبنايات سلطنة عمان تتزين استعدادا للاحتفال بالعيد الوطني

بدأت مظاهر الاحتفال تنشط في شوارع سلطنة عُمان، استعدادًا لاحتفالات العيد الوطني الـ 50 للنهضة الذي يوافق 18 نوفمبر الجاري.

وتحتفل السلطنة بمرور 50 عامًا على مسيرة النهضة الحديثة، وانطلاق عام جديد من النهضة العُمانية في ثوبها المتجدد تحت القيادة السياسية الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

ومع اقتراب العيد الوطني الخمسين، توشحت الشوارع الرئيسية في المحافظات والولايات العُمانية، بأعلام السلطنة التي رفرفت مُعلنة بدء مواسم الفرح بأيام نوفمبر المجيدة، وتسجيل وقفة لاستذكار مُنجزات النهضة الحديثة التي انطلقت في عام 1970م على يد باني عُمان الحديثة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وكذلك استكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل نهضة متجددة يقودها السلطان هيثم بن طارق بكل حكمة وكفاءة واقتدار.

وقد تم تزيين الساحات الرئيسية والمباني الأثرية العُمانية بالأعلام والأضواء التي تمثل ألوان علم سلطنة عُمان، حيث تلألأت المباني بالأضواء ليلًا مشكلة منظر بهيج أبهر الجميع.