تركيا تنهب قوارب اليونانيين.. والصيادون يشتكون من أساليب البلطجة

اشتكى الصيادون اليونانيون من تعرض المياه الإقليمية في شمال بحر إيجة للانتهاك باستمرار من قبل قوارب الصيد التركية التي تمارس أساليب البلطجة لنشر شباكها في منطقة أوسع.
وووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قال الأمين العام لجمعية الصيادين في بلدية ألكسندروبولي، باناجيوتيس كارافاتيس، فإن القوارب التركية تلجأ إلى التهديدات "حتى نترك مناطق الصيد لإفساح المجال أمام القوارب التركية" ، خاصة شرق ساموثراكي وليمنوس.
وقال كارافاتيس: "كانت هناك تهديدات مباشرة بأننا كنا في المياه الإقليمية التركية بينما كنا في المياه اليونانية أو الدولية، وتم اعتقال صيادين".
وأضاف الأمين العام لجمعية الصيادين في بلدية ألكسندروبولي أنه تم الإفراج عن الصيادين لكن قواربهم نهبت.
وكان الصيادون في شمال بحر إيجة لا يعانون من نوع التوتر اليوناني التركي الذي شوهد في الجنوب بالقرب من كاستيلوريزو ، لكنهم ظلوا يتلقون تكتيكات التخويف لسنوات.
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