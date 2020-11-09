في افتتاح جلسات الحوار الليبي بتونس .. مبعوثة الأمم المتحدة: نحن على مشارف ليبيا جديدة

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إننا نقف الآن على مشارف ليبيا جديدة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس اليوم.
وأشارت ويليامز إلى إن ليبيا الجديدة تأتي بعد سنوات من الانقسام والتشظي والأزمات المتعددة.
وأضافت "نحن نخطو إلى الأمام معتمدين على عزيمة الليبيين ونستند بقوة على إرادة الشعب الليبي وحقه في حماية وطنه وحماية ثرواته"
وشددت وليامز على أن هذا المسار لم يكن مفروشا بالورود ولم يكن سهلا"، مؤكدة أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم أسهم في تهدئة الأجواء.
وأعربت عن أملها في تحقيق حلول توافقية من أجل مصلحة ليبيا.
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