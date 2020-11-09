المفوض الاقتصادي الأوروبي: انتخاب بايدن نقطة تحول بالنسبة لأوروبا

رأى المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، أن انتخاب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن يعد بمثابة نقطة تحول بالنسبة لأوروبا بأسرها.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية، فقد أشار المفوض الأوروبي - اليوم الاثنين - إلى أهمية الاتجاه المختلف الذي يسير فيه الرئيس الأمريكي الجديد بايدن، قائلا "هذا أمر جديد مهم للغاية داخل الولايات المتحدة وخارجها، بالنسبة لنا نحن الأوروبييون وحتى بالنسبة للسياسة في بلدان العالم منفردة".

وأضاف جينتيلوني أنه "بالنسبة للعالم وأوروبا، سيتعلق الأمر بأهم تغيير في السياسة البيئية.. متوقعا من الإدارة الأمريكية الجديدة موقفا مختلفا تجاه منظمة الصحة العالمية، باعتبار أن ذلك أمر أساسي بالنسبة للأوروبيين، وكذلك في منظمة التجارة العالمية التي وضعتها الإدارة الأمريكية مؤخرا في أزمة.