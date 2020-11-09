بعد فوز بايدن برئاسة أمريكا.. إيران تكشف موقفها من التفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، اليوم الاثنين، أنه "لا يمكن التفاوض من جديد حول الاتفاق النووي، وهذا الموقف لا يتغير بتغير الأفراد في واشنطن".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال زادة إن "الاتفاق النووي متعلق بالماضي، ولا يمكن إعادة فتحه والتفاوض عليه من قبل أي كان".

وأضاف: "الاتفاق النووي ملف مغلق، والحديث عن إعادة فتحه والتفاوض حوله أمر ساذج"، لافتا إلى أن "أمريكا انتهكت القرار 2231، وانسحبت من الاتفاق النووي، وهي مسؤولة عن الخسائر التي لحقت بإيران، وعليها أن تتحمل مسؤولية انتهاكها القانون الدولي وسلوكها ضد إيران".

وقال زادة: "سنتخذ قراراتنا بعد تسلم الحكومة الجديدة في واشنطن لمسؤولياتها"، مؤكدا أنه "لا يمكن التفاوض من جديد حول الاتفاق النووي وهذا الموقف لا يتغير بتغير الأفراد في واشنطن".

وتوجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لدول المنطقة بالقول: "نتيجة الانتخابات الأمريكية رسالة مهمة لدول المنطقة، أنه لا يمكن الاعتماد على أمريكا لتوفير الأمن".

وشدد زادة على أنه "من السابق لأوانه الحديث عن العلاقة مع واشنطن، وعليها تغيير سلوكها ورفع إجراءاتها السابقة"، مؤكدا أن إيران "تدرس عن قرب أفعال الإدارة الأمريكية المقبلة، وأقوالها"، مشيرا إلى أن "شراء الأمن ممن لا يفكر سوى بالدم والسلاح مقامرة، لا يمكن التعويل عليه".

كما أكد أن إيران لم "تتلق أي اتصال من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن".

في أول رد فعل له على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف القيادة الجديدة في الولايات المتحدة على تجربة سياسة مختلفة تجاه إيران.

وقال ظريف على تويتر:"لقد تحدث الشعب الأمريكي، والعالم يراقب ما إذا كان القادة الجدد سيتخلون عن التنمر الكارثي الخارج عن القانون للنظام المنتهية ولايته - ويقبلون التعددية والتعاون واحترام القانون"، مضيفا: "الأفعال هي الأهم. سجل إيران: الكرامة والمصلحة والدبلوماسية المسؤولة ".

كما دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التعويض عن أخطاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب