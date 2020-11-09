الرئيس التونسي يعلن عن مسودة الحوار الليبي ويؤكد: الحلول يجب أن تكون سلمية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأثنين: إن الحلول في ليبيا يجب أن تكون سلمية، مؤكدًا على ضرورة وضع مواعيد وإجراءات محددة للتوصل إلى حل في ليبيا.
وأضاف خلال انطلاق الحوار الليبي في تونس: "الشعبان التونسي والليبي دفعا الكثير والحل لا يمكن أن يكون إلا سلميا".
وتابع: "الملتقى الليبي يعقد في تونس لأننا بلد واحد ولدينا الإرادة نفسها لتحقيق السلم والأمن".
واستطرد: "نتقاسم مع الليبيين الآمال والأفراح ونحن شعب واحد"، مشيرًا إلى مسودة الحوار الليبي تدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين بشكل يعكس التوازن الجغرافي.
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