هل فعلت العداوة ذلك؟.. حقيقة دعم خصم بايدن السابق للرئيس ترامب

تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت منذ أيام، فأصبح الأول رئيسًا لأمريكا، وأصبح الثاني رئيسًا سابقًا يقضي مرحلة انتقالية حتى يسلم السلطة في الـ20 من يناير المقبل، لكن يتجدد الجدل في أمريكا حول نظام الانتخاب المعقد الذي يأتي بالرئيس كل أربع سنوات.

ووفق ما ذكرت صحف أمريكية، فالنظام الانتخابي في أمريكي يمر بمراحل عدة، حيث يصوت الناس في ورقة انتخابية على اختيار مرشح الرئاسة ونائبه مابين عدد الاختيارات للحزب الديمقراطي أو الجمهوري أو الخضر أو الاستقلال وغيرهم، ويصوت كذلك في نفس الورقة على اختيار عضو في مجلس النواب وجزء من مجلس الشيوخ، وأمور أخرى، وبعد اعطاء صوته في الورقة لمرشحه الذي يريده، لن يعني ذلك فوز المرشح إذا ما كانت الغالبية من الأمريكين قد قالت بفوز ترامب أو بايدن، بل الأمر مرهون بما يمسى المجمع الانتخابي، أو الناخبين الكبار عن كل ولاية.

فإذا ما أجمع جموع الأمريكيين بالإقتراع السري المباشر على اختيار بايدن، فلن يكون ذلك حاسمًا لفوز بايدن إلا بعد أن يوافق المجمع الانتخابي على بايدن أيضًا.

وفعليًا، تفوق بايدن في المرحلتين، ففاز بأغلبية تصويت الشعب، وفاز بغالبية أصوات المجمع الانتخابي بــ290صوتًا له، مقابل 214 صوتًا لترامب.

وأمام هذا النظام المعقد، فإن الدعوات كثيرًا ما خرجت لإلغاء نظام المجمع الانتخابي والاكتفاء بأصوات الشعب، والتصويت بشكل مباشر ، فمن يحثل على أغلبية الأصوات يفوز بكل بساطة.

وفي هذا السياق كان من الغريب ما نشره مرشح سابق للرئاسة الأمريكية ومن الحزب الديمقراطي حول الانتخابات وطريقة المجمع الانتخابي، مادعا البعض للتشكيك في مناسبة طرح قضية المجمع الانتخابي في هذا التوقيت ومازال ترامب يناور ولايريد أن يعترف بفوز بايدن.

نشر السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، والمرشح في السباق الرئاسي عن الحزب الديمقراطي قبل أن يزيحه بايدن قبل أشهر، اليوم الإثنين، تغريدة طالب فيها بإلغاء المجمع الانتخابي من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كتب ساندرز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "سيفوز جو بايدن بالتصويت الشعبي بفارق أكثر من 4 ملايين"، حسب قوله.

تابع السيناتور الأمريكي: "فاز المرشح الديمقراطي للرئاسة بالتصويت الشعبي في 7 من أصل آخر 8 انتخابات"، على حد تعبيره.

وأضاف ساندرز قائلا: "صوت واحد، ديمقراطية واجدة، نعم، يجب إلغاء المجمع الانتخابي".