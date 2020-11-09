ترامب مصر على محاربة بايدن.. مسئول فيدرالي يمنع فريق الرئيس المنتخب من ممارسه عمله

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الشعبية الواضحة للرئيس الأمريكي دوندلد ترامب مع الاتفاق على إنه يتحلى بشخصية عنيدة ترفض الهزيمة، تعقد الأمور و إدارة الرئيس، لن تترك موقعها في البيت الأبيض بسهولة، للرئيس المنتخب جو بايدن.

رفضت إميلي مورفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، التوقيع على خطاب يسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسميًا هذا الأسبوع.

وذكّرت الصحيفة بأن رئيسة إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة غير بارزة مسؤولة عن المباني الفيدرالية، تتولى دورًا هاما عند انتخاب رئيس جديد يتمثل في التوقيع على الوثيقة الرسمية الخاصة بتسليم فريق الفائز ملايين الدولارات، فضلا عن منحه حق الوصول إلى المسئولين الحكوميين، والحصول على معدات ومكاتب في المؤسسات الفدرالية تحتاج إليها في إطار عملية نقل السلطة.

ويعتبر التوقيع على مثل هذا الخطاب بمثابة الإعلان الرسمي من قبل الحكومة الفيدرالية، وليس من وسائل الإعلام، عن الفائز في السباق الرئاسي، لكن حتى هذا، لم يمنحه موظفو ومسئولي ترامب لـ بايدن، فعلاوة على إن ترامب لم يهنأ بايدن بفوزه، ولم يفعل كل رجاله، يريد ترامب الإستمرار في حرب قانونية لعله يخرج منها بشئ.

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم إدارة الخدمات العامة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لم يتم التأكد بعد (من فوز بايدن)، وستستمر رئيسة الإدارة في احترام كافة المتطلبات الناجمة عن القانون والوفاء بها".

من جانبه، قال مسؤول كبير في الإدارة الحالية: "لن يخرج أي رئيس لأي وكالة فدرالية على الرئيس (ترامب) بشأن قضايا الانتقال في الوقت الحالي"، متوقعا أن يُطلب من رؤساء الوكالات عدم التواصل مع فريق بايدن.

وانتقد الديمقراطيون موقف مورفي المعينة من قبل إدارة ترامب، والذي قد يؤخر عملية انتقال السلطة، في تطور قل نظيره في التاريخ الأمريكي.

لا توجد سابقة تذكر في العصر الحديث لرئيس يضع مثل هذه العقبات الانتقالية لخليفته، والمخاطر كبيرة بشكل خاص هذا العام لأن بايدن سيتولى منصبه وسط جائحة مستعرة، الأمر الذي سيتطلب استجابة حكومية شاملة.

وزيادة في إبراز التشاؤم، نفى جيسون ميلر ممثل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن كبير المستشارين الرئاسيين جاريد كوشنير، طلب من ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

وكتب ميلر على "تويتر": "هذه القصة ليست صحيحة. نظرا للنتائج الانتخابية غير المحددة في ولايات عديدة والمخالفات الخطيرة في التصويت والافتقار إلى الشفافية في ولايات أخرى، نصح جاريد الرئيس ترامب باللجوء إلى جميع سبل الانتصاف القانونية".

وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت بأن كوشنر تواصل مع سيد البيت الأبيض ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.