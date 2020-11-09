سياسة الاسترضاء فشلت.. اليونان تدعو ألمانيا لـ وقف بيع الغواصات لأنقرة

حث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الاثنين، ألمانيا على وقف بيع غواصات من طراز 214 إلى تركيا، مشيًرا إلى أن هذه الخطوة ستخل بتوازن القوة الحالي، وتمكن أنقرة من زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط.

ووفقًا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قال ديندياس، في مقال في صحيفة "دي فيلت"، إن الغواصات الألمانية - البحرية اليونانية لديها حاليًا 4 سفن من هذا القبيل - "تمنحنا ميزة استراتيجية في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر إيجة".

وأضاف: "إذا سلمت ألمانيا هذه السفن، فستكون لتركيا مرة أخرى ميزة ضد اليونان". حيث طلبت أنقرة ست غواصات من طراز 214".

في نفس المقال، قال دندياس إن "سياسة الاسترضاء" الألمانية في التعامل مع تركيا قد فشلت، وهي حقيقة تتجلى في النشر الجديد لسفينة الأبحاث "عروج ريس".

وقال: "لهذا السبب اقترحنا على المجلس الأوروبي أن نوضح لتركيا أن انتهاكاتها للقانون الدولي ستكون لها عواقب".