إصابة وزير التعاون الإقليمى الإسرائيلى بـ كورونا

قالت الوزارة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن الوزير على ما يرام ويمارس مهام وظيفته من المنزل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أنها سجلت 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24) الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 322 حالة خطيرة.