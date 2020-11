شاهد.. سيناتور جمهوري كبير يكشف حقيقة موعد تسليم ترامب بهزيمته

هاجم المرشح الرئاسي الأسبق عن الحزب الجمهوري ميت رومني، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، معتبرًا أن جو بايدن هو الرئيس الأمريكي الجديد باقتدار، مؤكدًا أن الأمر فقط مجرد وقت حتى يعلن ترامب تسليمه، وتركه مكانه لخليفته، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قال السيناتور الجمهوري ميت رومني للأمريكيين في حديث شبكة "سي إن إن" بأن ترامب سيقبل في نهاية الأمر المحتوم والذي "لا مفر منه".

عبر رومني عن اقتناعه بأنه سيترك البيت الأبيض بمجرد ما يستنفد كل إمكانيات الطعن في نتائج الانتخابات.

ذكر السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا "أنا مقتنع أنه عندما يستنفد كل الوسائل، في حال استنفدت بما يجعلها في غير صالحه، سيقبل ما لا مفر منه".

وحذر رومني الأمريكيين من ترامب"لا تتوقعوا أن يرحل بهدوء في الليل، هذه ليست طريقته في العمل".

وصعد ترامب منذ الأسبوع الماضي ضد بايدن، وخرج على الفور قبل الوصل حتى لمنتصف نتائج الفرز في بعض الولايات، وأعلن فوزه، لكن النتيجة التي كانت تميل لصالحه أول الأمر تغيرت لصالح بايدن، ثم انقلبت نصرًا كبيرًا لبايدن في مجمل الأصوات الشعبية وأغلب أصوات المجمع الانتخابي.

وهدّد ترامب بالطعون الانتخابية متهمًا بايدن بسرقة الانتخابات منه وحدوث تزوير بها، مكلفًا محاميه رودي جولياني برفع دعاوي قضائية ، أملًا في قلب النتيجة لصالحه، وهذا ما أشعر الكثيرين بالخطر من أن يقوم ترامب بسابقة عدم تسليم السلطة لرئيس فائز، علاوة على التهديد باشتعال عنف أهلي بين أنصار ترامب وأنصار بايدن.