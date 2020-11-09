الإمارات تسجل 1146 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت الإمارات اليوم، الأثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الاثنين، رصد 1.146 حالة إصابة جديد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء اكثر من 85 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع.
وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصاات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 143.289 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 515 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138.959 حالة.
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