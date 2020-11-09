خطير جدًا.. شاهد حملة ترامب تحشد قواها وتستعد للحرب

يخطط أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لعمل سلسلة من المسيرات الحاشدة ، التي قد ينشب من ورائها عنف كبير، أو ما هو أخطر بكثير من حدوث احتراب داخلي، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

وأوضح الرئيس المنتهية ولايته ترامب ، أنه لا ينوي الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو بايدن ، على الرغم من أن وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى حكمت عليه ، وبأنه لا سبيل أمامه للفوز بالانتخابات.

ووعد ترامب بمحاربة كل ثغرة تظهر أن بايدن ارتكبها، برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم.

وذكرت منصة "أكسيوس" أن حملة ترامب تحشد قواها وتستعد للحرب، بينما نزلت جماعات مسلحة بأسلحة كبيرة في الشوارع.

ودون أن يفصح عن هويته، كشف أحد المصادر العاملة على الأرض والموالية لترامب عن الخطر الذي يتم التجهيز له: "نريد أن نتأكد من أن لدينا إمدادات كافية من الرجال على الأرض للقتال ، رجل لرجل" .

بالإضافة إلى المسيرات والدعاوى القانونية، التي تحتج على فوز بايدن، تتجهز حملة إعلامية لبث رسالة تزوير الانتخابات.

وسيرأس الفريق الإعلامي تيم مورتو ، وهو مراسل تلفزيوني سابق في فرجينيا انضم إلى حملة ترامب في فبراير 2019 ، ويشغل الآن منصب مدير الاتصالات.

أخبر أحد المستشارين أن مجموعة مورتو ستصدر "إحاطات صحفية منتظمة ، ونشرات حول الإجراءات القانونية".

في جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا ، يخطط فريق ترامب لمجابهة تحديات قانونية جديدة، وذلك بعدما تم بالفعل استبعاد العديد من الشكاوى والدعاوى السابقة.

تم إعادة نشر أكثر من 90 من موظفي الحملة من فلوريدا إلى جورجيا، حيث سيقود عضو الكونجرس السابق دوج كولينز جهود إعادة فرز الأصوات في الحملة.

وقالت أكسيوس، إن كوري لانجوفر، الذي كان مستشارًا لترامب في 2016 ، في ولاية أريزونا ، سيعمل كمحام رئيسي.

وفي ولاية بنسلفانيا ، سيقود رونالد هيكس ، الشريك في مكتب بيتسبرج التابع لشركة بورتر رايت للمحاماة، الاتهام القانوني لحملة ترامب.

وأمس، قال مفوض مدينة فيلادلفيا الجمهوري، آل شميدت، إن مكتبه، الذي يدير فرز الأصوات، تلقى تهديدات عدة ، منها تهديدات بالقتل نتيجة اتهام حملة ترامب بتزوير الأصوات.

وقال: "إذا نظرت إلى الخارج، أرى الأمور مشوشة جدًا. في نهاية اليوم ، نقوم بفرز الأصوات المؤهلة التي أدلى بها الناخبون. الجدل المحيط بالانتخابات شيء لا أفهمه"، مضيفا: "إنهم أشخاص يوجهون اتهامات بأننا لم نحسب جميع الأصوات ، أونضيف أصواتًا مزورة ، أو - فقط ، يخرجون بكل أنواع الأشياء المجنونة."

يضم الفريق القانوني الرسمي لترامب مدير حملة 2020 بيل ستيبين والمحامي جاستن كلارك وكبار المستشارين جيسون ميلر وديفيد بوسي، ورودي جولياني، محامي ترامب ، الذي ألقى المؤتمر الصحفي الذي لا يُنسى يوم السبت الماضي في فندق فورسيزونز توتال لاندسكيبينج في فيلادلفيا، يخوض أيضًا معارك ترامب القانونية.