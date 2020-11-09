مدير عام منظمة الصحة العالمية يقول إن جائحة كورونا ليست الأزمة الصحية الأخيرة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، إن جائحة كورونا ليست الأزمة الصحية الأخيرة التي سيشهدها العالم، معربا عن أمله في أن المرحلة الحالية تكون نقطة تحول للصحة العالمية والأمن العالمي لكتابة التاريخ عبر التضامن والقضاء على وباء كورونا.

وأكد في كلمة بافتتاح الجلسة المستأنفة لجمعية الصحة العالمية والتي بدأت اليوم /الاثنين/ في جنيف وتستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري، أن هناك حاجة ماسة إلى توفير اللقاح اللازم لفيروس كورونا.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل التضامن للقضاء على أوجه القصور في الصحة العمومية ومعالجة القضايا الأخرى التي تمس صحة البشر مثل الفقر وتغير المناخ خاصة وأنها مؤثرات متصلة تضر بصحة البشر وتتطلب مواجهتها نهجا شاملا وتضامنا بين الجميع فى كافة أنحاء العالم.

وأشار إلى أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي دعت الأمم المتحدة إلى تحقيقها، خاصة بعد جائحة كورونا، داعيا إلى استخدام كل الطاقات للوصول إلى تلك الأهداف ووضع تصور للمستقبل المشترك عن طريق تخصيص الموارد ويتم وضع الصحة العامة والازدهار في صميم جوهر مستقبل العالم المشترك.