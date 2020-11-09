الكرملين: الطعون على نتائج الانتخابات الأمريكية سبب تأخر تهنئة بوتين لبايدن

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن سبب تأخر الرئيس فلاديمير بوتين في إرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هي أن هناك طعونا قضائية على نتائج الانتخابات.
وأضاف بيسكوف- في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)- أن الرئيس بوتين هنأ الرئيس الحالي دونالد ترامب على الفور قبل 4 أعوام، ولكن هذه المرة هناك اختلافا.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، وفقا لخريطة الانتخابات الأمريكية لشبكة (سي.إن.إن) الأمريكية.
وذكرت الشبكة الإخبارية/ السبت/ أن ولاية بنسلفانيا تمتلك 20 مقعدا في المجمع الإنتخابي، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 273 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
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