معركة مباشرة مع «إكس بوكس»… «سوني» تطرح «بلايستايشن 5» الأسبوع المقبل، تطلق «سوني» جهاز «بلايستايشن 5» بداية من الأسبوع القادم وتأمل في تحقيق نجاح هائل، حيث اعتمدت الشركة اليابانية “سوني” في السابق بشكل كبير على قطاع الألعاب ذو الريح الواسع، ولذلك لا يوجد مجال للخطأ لديها فهي تقدم الأفضل كل فترة هذا بحسب ما أعلنت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، هذا وأضافت أن الجهاز سيجعل الشركة في معركة مع جهاز اكس بوكس الجديد؛ فتعرف على التفاصيل حول الموضوع.

معركة مباشرة مع اكس بوكس وسوني

تقول وكالة الصحافة الفرنسية أن جهاز بلايستيشن 5 سيدخل في معركة مباشرة مع جهاز اكس بوكس الذي تم إصداره من قبل شركة مايكروسوفت العالمية حيث تعتزم الشركة على طرحه قبل يومين من موعد طرح الجهاز الآخر الأحدث للشركة المنافسة “سوني” حيث تأمل كل منهما في الاستحواذ على نسب المبيعات في السوق خلال الفترة المقبلة وهذه المنافسة تعتبر على جانب من الأهمية بالنسبة لشركة سوني والتي بدأت منذ عام 1994 في طرح أول جهاز بلايستيشن حيث أصبحت الألعاب تشكل نصيب كبير من معدل أرباح سوني فهي تشكل حوالي ثلث المبيعات وتزداد أرباحها عن المنتجات الالكترونية أو تلك الخاصة بالموسيقى، على الجانب الآخر سجلت الالعاب فقط أقل من عشرة بالمائة بالنسبة لمبيعات مايكروسوفت في السنة المالية المنقضية في يونيو 2020.

سوني تطلق جهاز بلايستيشن 5 الأسبوع المقبل

يبلغ سعر جهاز بلايستيشن 5 حوالي 500 دولار وهو ذو سعر مماثل بسعر اكس بوكس الذي يتم إطلاقه من مايكروسوفت، وقد تحدث بعض المحللين عن الأرباح المتوقعة فقالوا أن نصيب ارباح سوني من الألعاب في هذه الفترة سيكون ضئيل وربما خاسر، ولكي تتفوق سوني على أجهزة اكس بوكس يحب الاعتماد على الالعاب الحصرية وفقاً لرئيس قسم الترفيه التفاعلي داخل الشركة “جيم ريان”.