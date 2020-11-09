أوروبا تعتزم فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية

قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى"، إن منظمة التجارة العالمية أصدرت حكما فى إطار النزاع الدائر بين الجانبين حول دعم شركتى تصنيع الطائرات "إيرباص" و"بوينج " والذى يسمح للاتحاد الاوروبى بفرض رسوم جمركية، مضيفا أن "هذا ما سنفعله".

يذكر أن الحكم الذى صدر منتصف شهر أكتوبر الماضى، للاتحاد الأوروبى يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات سلعية من أمريكا بقيمة 4 مليارات دولار سنويا للرد على الدعم غير العادل لقطاع تصنيع الطائرات.