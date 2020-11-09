قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى"، إن منظمة التجارة العالمية أصدرت حكما فى إطار النزاع الدائر بين الجانبين حول دعم شركتى تصنيع الطائرات "إيرباص" و"بوينج " والذى يسمح للاتحاد الاوروبى بفرض رسوم جمركية، مضيفا أن "هذا ما سنفعله".
يذكر أن الحكم الذى صدر منتصف شهر أكتوبر الماضى، للاتحاد الأوروبى يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات سلعية من أمريكا بقيمة 4 مليارات دولار سنويا للرد على الدعم غير العادل لقطاع تصنيع الطائرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوروبا تعتزم فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.