بوتين يرفض تهنئة بايدن.. والرئاسة الروسية توضح السبب

وقال بيسكوف للصحفيين، إنه سينتظر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل أن يصدر تعليقا عليها، وإنه يأخذ فى الاعتبار إعلان الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب، عن تقديم طعون قانونية تتعلق بعملية التصويت.

وأضاف بيسكوف، أن بوتين أكد مرارا على استعداده للعمل مع أى قائد للولايات المتحدة، وأن روسيا تأمل فى بناء حوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة وإيجاد طريق لتطبيع العلاقات.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد لزم الصمت إزاء الأمر منذ انتزاع الديمقراطى جو بايدن الفوز بالرئاسة يوم السبت من غريمه الجمهورى ترامب، بعد أربعة أيام من الانتخابات التى أجريت فى الثالث من نوفمبر، وتمكن فيها بايدن من الحصول على العدد المطلوب من أعضاء المجمع الانتخابى ليفوز بمقعد الرئاسة فى البيت الأبيض.