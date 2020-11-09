نتنياهو يدرس فرض حظر تجوال ليلي بسبب كورونا

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس فرض حظر تجوّل ليلي، وأن مجلس الأمن القومي يدرس أيضا هذا الإجراء.

وبحسب i24، فإن الحكومة الإسرائيلية تدرس عدم تطبيق المرحلة الثالثة من التسهيلات التي من المزمع الشروع في تنفيذها بداية من الأحد المقبل... وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتشمل المرحلة الثالثة إعادة فتح المجمعات التجارية والأسواق والمحال التي تستقبل الجمهور، إضافة إلى عودة تلاميذ الصفوف الحادي عشر والثاني عشر إلى مقاعد الدراسة، في إطار الإعداد لامتحانات إنهاء المرحلة الثانوية.

وقالت مصادر وصفتها القناة بالـ"مطلعة" إن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من حفلات الزفاف التي تقام في المجتمع العربي في إسرائيل، والتي تشكل مصدرا رئيسيا لارتفاع نسب الإصابة.

وحذّر وزير الصحة يولي أدلشتاين من مغبة فقدان السيطرة على نسبة الإصابة بالفيروس في حال تم تطبيق المرحلة الثالثة من التسهيلات حتى ولو جزئيا يوم الأحد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد إجراء 22,027 اختبار، يوم أمس،

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في إسرائيل منذ تفشي الوباء إلى 319562 إصابة، مشيرة إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 8153 مصابا.

ولفتت الوزارة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة منذ منتصف الليلة الماضية، وبهذا يبقى عدد الوفيات 2674 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن من بين الإصابات 322 حالة خطيرة، منها 138 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 89 شخصا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 308735 شخصًا للشفاء.