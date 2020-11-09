الكل عرضة للفيروس.. إصابة وزير إسرائيلي جديد بكورونا

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة وزير التعاون الإقليمى الإسرائيلي "أوفير أكونيس"، بفيروس كورونا المستجد، لينضم بذلك إلى حصيلة كبيرة من المسئولين في إسرائيل والعالم، من الذين أصيبوا بالمرض.

قالت وزارة الصحة، إن الوزير على ما يرام ويمارس مهام وظيفته من المنزل، حيث قرر بمجرد معرفته بحالته الصحية وإيجابيته من الفيروس عزل نفسه.

وذكرت الصحف، إن إصابة الوزير بالفيروس تأتي وسط تحذيرات من احتمال ارتفاع معدلات الإصابة، ولم يتضح ما إذا كان الوزير كان على اتصال بأي وزراء آخرين أو كبار مسؤولين قد يحتاجون إلى حجر صحي نتيجة لمخالطتهم له.

وتعد إصابة أكونيس الأحدث في سلسلة من الوزراء الذين أصيبوا بالفيروس ، والذي كان آخرهم وزيرة حماية البيئة جيلا جملئيل ، التي كشفت إصابتها بفيروس COVID-19 في أكتوبر.

في أبريل ، تم تشخيص إصابة وزير الصحة آنذاك ياكوف ليتسمان بـ COVID-19 ، بعد أن حضر صلاة وازدحام.

في أغسطس، ثبتت إصابة وزيرة الهجرة بينينا تامانو، من حزب أزرق أبيض بفيروس كورونا، وذلك بعد أسابيع من تشخيص إصابة وزير شؤون القدس رافي بيرتس (البيت اليهودي) بـ COVID-19.

كما أصيب العديد من أعضاء الكنيست بالفيروس ، وآخرهم كان أيمن عودة ، الذي يقود قائمة الأغلبية العربية المشتركة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أنها سجلت 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24) الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 322 حالة خطيرة.