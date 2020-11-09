تجاوز حدود حالة الطوارئ.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، مجددا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ مؤكدة أنه تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء (كوفيد – 19) خرج عن إطار حالة الطوارئ".

وشدد جيبريسوس على ضرورة النظر إلى اللقاح ضد "كوفيد – 19" على أنه "منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة".

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك.

وجاءت تصريحات جيبريسوس، خلال كلمة له في افتتاح الجلسة المستأنفة لجمعية الصحة العالمية والتي بدأت اليوم، الاثنين، في جنيف وتستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري.