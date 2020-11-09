البرلمان العربي: ندعم العراق في إجراءاته للقضاء على الإرهاب

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وأكّد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، مُشددًا على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا في ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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