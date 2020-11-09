بأمر من السلطان هيثم.. الشورى العُماني يعقد أولى جلساته.. الأحد

يبدأ مجلس الشورى العُماني الأحد المقبل افتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة للمجلس 2019 / 2023 م ، بعقد أولى جلساته بمبنى المجلس، وذلك تنفيذًا للأمر السامي للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، القاضي بافتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني لمجلس عُمان ممثلًا بمجلسي الدولة والشورى.

وأكد الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى العُماني، أن المجلس سيواصل أعماله التشريعية والرقابية وفقًا لما حدده له النظام الأساسي للدولة بالتكامل مع السلطة التنفيذية ليساهم بكل كفاءة واقتدار في القيام بأدواره.

وأوضح أن المجلس أكمل كافة الاستعدادات لبدء دور الانعقاد السنوي الثاني وفقًا للإجراءات التي نصّت عليها اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أن الجلسة ستكون علنية بحضور مختلف وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه سيتم بعد افتتاح الجلسة، أداء القسم بالنسبة للأعضاء الأربعة البدلاء للأعضاء السابقين وانتخاب نائب لرئيس المجلس، مضيفًا أن الأمانة العامة للمجلس تسعى لتوفير الدعم الفني والإداري المناسب للأعضاء من أجل تمكينهم من القيام بأدوارهم بكل سهولة ويسر.

ورفع أمين عام مجلس الشورى العُماني أسمى عبارات التهاني والتبريكات للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بمناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة الذي تحتفل به السلطنة في 18 نوفمبر الجاري، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد عليه هذه المناسبة وهو يرفل بالصحة والعافية وعلى عُمان بالخير والازدهار.