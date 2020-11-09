الأسواق العالمية تحتفي بفوز بايدن بالرئاسة الأمريكية مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق

استهلت أسواق المال العالمية أولى تعاملات الأسبوع اليوم /الاثنين/ على ارتفاع قياسي، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، في أول رد فعل احتفائي بإعلان فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، منهية حالة الضبابية التي امتدت على مدار الأسابيع الماضية، واجتاحت المكاسب لتشمل أسواق السلع والمعادن، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بأن يسهم فوز بايدن في تسريع وتيرة إقرار حزمة تحفيز مالي ضخمة لدعم الاقتصاد الأمريكي في تحجيم الأضرار الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

البداية جاءت من آسيا، حيث قفز مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 2.12% لتصل إلى 24.839 نقطة، كما صعد مؤشر "شنجهاي" بنسبة 1.86% لتصل إلى 3373 نقطة، كذلك صعد مؤشر "هانج سينج" بنحو 1.18% ليصل إلى 26016 نقطة، وسجل مؤشر بورصة "سنغافورة" صعودا بنسبة 1.19% مسجلة 2609 نقطة .

وعلى الصعيد الأوروبي، استهلت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع جماعي بنسبة 2%، حيث قفز مؤشر "يوروستوكس 600" الأوسع نطاقا بنسبة 1.5%، كذلك ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.63% إلى 5041 نقطة، وصعد مؤشر " داكس" الألماني 1.97% إلى 12.725 نقطة.

ويقول إيان ويليمز، المحلل بشئون الأسواق لدى "بيل هانت": "قبل أسبوع فقط، كان يشعر الكثيرون بقلق حيال إجراء انتخابات غير حاسمة في الولايات المتحدة، لكن على ما يبدو أن النتائج جاءت في صالح ما أراده المستثمرون".

كما يتوقع المحللون أن يسهم فوز بايدن في تعزيز إمكانية عقد اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الانفصال "بريكست"، مشيرين إلى أن أية نتائج سلبية قد تترتب على غياب اتفاق لمرحلة ما بعد "بريكست" قد تقوض أيضا حظوظ إبرام اتفاق تجارة حرة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية، لتتجه بورصة وول ستريت لتسجيل صعود قياسي بمستهل تعاملات الأسبوع، حيث صعد مؤشر "داو جونز" أكثر من 400 نقطة بنسبة 1.47 % إلى 28620 نقطة، كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 53 نقطة ما يعادل 1.49 % إلى 3552 نقطة، كذلك عزز مؤشر "ناسداك" مكاسبه بنحو 210 نقطة ما يعادل 1.75% إلى 12286 نقطة.

وامتدت المكاسب لتشمل أسواق النفط والمعادن، حيث سجلت أسعار المعدن الأسود ارتفاعا بنحو 3 % متجاوزة المخاوف بشأن ضعف الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3% مسجلة سعر 38.27 دولار للأوقية، كما صعد سعر العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي بنحو 2.92% إلى 40.60 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن ويل يان، كبير محللي السلع لدى مجموعة "في أي" الاستثمارية قوله: "التوقعات بشأن إدارة أمريكية تحت زعامة بايدن أكثر قدرة على التنبؤ بسياسياتها وأكثر ثباتا واستقرار مقارنة سالفتها، بالإضافة إلى الآمال بشأن حزمة تحفيزية إضافية تدفع أسعار الخام إلى المنحنى الصعودي بالتزامن مع الارتفاعات في أسواق الذهب".

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار الذهب العالمية في أول رد فعل على إعلان فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، لتصعد العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.37% إلى 1958.90 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.25% إلى 1956.15 دولار للأوقية