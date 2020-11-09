البحرين توافق على مذكرة تفاهم بشأن الخدمات الجوية مع إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين، بأن مجلس الوزراء البحريني وافق على مذكرة تفاهم بشأن الخدمات الجوية مع إسرائيل.

وقالت الوكالة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن الخدمات الجوية، وفوض الوزير المعني بالتوقيع عليها".

وأضافت: "أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات".

ومنذ أسبوعين، أقرت الحكومة الإسرائيلية اتفاقية السلام التي أبرمت مع مملكة البحرين، في انتظار إقرارها من قبل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

ووقعت إسرائيل رسميًا في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979.