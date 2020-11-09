التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت، اليوم /الاثنين/، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية.
وأضاف المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن الطائرة قد أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.
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