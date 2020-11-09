أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران 14 غارة على محافظات صعدة، مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 154 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في شارع الـ 50 وتحليق طائرتي تجسس في أجواء المنظر والجبلية، و 30 خرقاً بقصف مدفعي و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على مديرية الظاهر وغارتين على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف.

وأفاد بأن الطيران شن ست غارات على مديرية رحبة بمحافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية الحزم وغارة على خب والشعف في محافظة الجوف.

