أخبار اليمن : أكثر من 50 مليون مصاب بفيروس كورونا عبر العالم

أكثر من 50 مليون مصاب بفيروس كورونا عبر العالمسجلت أكثر من 50 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في كل أنحاء العالم، منذ بداية الوباء، فيما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنشاء خلية أزمة خاصة بكوفيد-19.

وفي أول خطاب له بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ألقاه في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير، أكد الديموقراطي جو بايدن أن هذه الخلية ستضم علماء وخبراء وستكون مكلفة وضع “خطة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 20 يناير 2021″، يوم تنصيبه.

ويتخذ بايدن بذلك موقفا معاكسا تماما لموقف خصمه دونالد ترامب، الذي لطالما قلل من شأن الوباء.

وتواجه الولايات المتحدة وهي البلد الأكثر تضررا من الوباء في العالم، ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بالمرض، مع أعداد قياسية تسجل منذ عدة أيام.

وسجلت البلاد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أكثر من 122 ألف إصابة جديدة، و991 وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 ألف وفاة.

وسجلت 50,010,400 إصابة بينها 1,251,980 وفاة في كل أنحاء العالم منذ بداية الوباء في الصين في دجنبر الماضي. ويمكن تفسير الزيادة في عدد الإصابات جزئيا بارتفاع عدد الفحوص التي تم إجراؤها فيما تواجه العديد من البلدان، خصوصا في أوربا والولايات المتحدة، موجة جديدة من تفشي الفيروس.

وقد تم تسجيل أكثر من 12,5 مليون إصابة في أوربا، حيث تسببت القيود المفروضة لمكافحة الموجة الثانية من الوباء بموجات من الغضب.

وتخطت فرنسا السبت عتبة 40 ألف وفاة جراء كوفيد-19، بحسب معطيات نشرتها وكالة الصحة العامة الفرنسية.

لكن وزير الصحة أوليفييه فيران رأى أن هناك “تباطؤا” في تطور الوباء، معتبرا في الوقت نفسه أن من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن فعالية إعادة فرض القيود.

